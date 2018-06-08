الصحة: ربط الحصول على تأشيرة الحج بإجراء الكشف الطبى وتلقى التطعيمات

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة نائب رئيس البعثة الطبية للحج، أن هناك سلسلة من الإجراءات التى وضعتها الوزارة لتأمين الحجاج أولها الحصول على التطعيمات، وهى: تطعيمات الالتهاب السحائى الرباعى والأنفلونزا الموسمية، وثانيها تخصيص ما يقرب من 207 مستشفيات على مستوى الجمهورية لإجراء الكشف الطبى على الحجاج قبل إتمام إجراءات التأشيرة للتعرف على التاريخ المرضى مثبت بشهادة رسمية .

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائى لـ"اليوم السابع" أن وزارة الصحة ربطت حصول الحاج على التأشيرة بتلقى التطعيمات وإجراء الكشف الطبى، وأن الحاج يقوم بقطع تذكرة بسعر تذاكر الكشف الطبيعية ويقوم بعمل تحاليل وأشعة على البطن والصدر وتحليل صورة دم وبول وسكر على أن يتم تضمين ذلك فى ملف طبى للمريض على سوار يرتديه بمعصم اليد محملة عليه جميع بياناته حتى يسهل على أفراد البعثة التعرف على الأمراض الخاصة به ويقوم بصرف العلاج بشكل سريع.

وأوضح الدكتور علاء عيد أنه تم توفير طعم الأنفلونزا بواقع 100 ألف جرعة لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجى من طعم الالتهاب السحائى يكفى حتى عامين.