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الصحة الفلسطينية: 525 إصابة فى مواجهات مع الاحتلال قرب غزة منذ بدء المسيرات

الجمعة، 08 يونيو 2018 05:38 م
الصحة الفلسطينية: 525 إصابة فى مواجهات مع الاحتلال قرب غزة منذ بدء المسيرات الجيش الاسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الإصابات جراء المواجهات التى اندلعت بين الجيش الإسرائيلى والفلسطينين فى قطاع غزة إلى 525 حالة منذ بدء مسيرات العودة بجراح مختلفة واختناق بالغاز جراء اعتداءات الاحتلال شرق قطاع غزة.

 

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلى، فجر، اليوم، الجمعة، قوات مكثفة من قناصة ودبابات وبطاريات "القبة الحديدية" وكتائب القوات البرية من الوية "401" و"غولانى"، عند السياج الشائك مع قطاع غزة، استعدادا للمظاهرات المتوقعة في إطار مسيرة العودة ويوم القدس العالمى.


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