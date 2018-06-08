الشيخ سلطان بن سحيم: نظام الحمدين يصر على منع القطريين من أداء مناسك العمرة

كتب محمد تهامى زكى

أكد المعارض القطرى الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، أن نظام الحمدين يمنع أبناء الشعب القطرى من زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة.

وكتب بن سحيم، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "بينما الشقيقة الكبرى تترفع عن الخلافات السياسية وتفتح أبوابها وقلبها لشعبنا لأداء العمرة، يصر نظام الحمدين على منعهم من بيت الله، كل ذلك حتى لا تسقط حجتهم بالمظلومية، أى ذنب اقترفتموه أمام الله؟".





وأضاف بن سحيم: "سيأتى يوم يحاسبكم الشعب القطرى على ظلمكم له ومنعكم إياه من أداء العمرة والحج، كم هى كثيرة الذنوب التى تحيط برقابكم، لكنكم لا تخافون الله ولا تهمكم غير مصالحكم".