السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

كتب رضا حبيشى

كشف المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد،عن بدء طرح تذاكر القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال أيام العيد بدون أى زيادات فى أسعارها، على أن تطرح للحجز غدا السبت بنفس قواعد الحجز المطبقة على قطارات جدول التشغيل الطبيعى.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم طرح مقاعد القطارات المكيفة وعربات العلاوة الإضافية بنفس الأسعار، ولن يطرأ عليها أى تغيير فى نظام الحجز، على عكس ما كان يطبق فى سنوات سابقة.

وتشمل القطارات الإضافية المقرر بدء طرح مقاعدها للحجز من السبت المقبل قطار مخصوص مكيف رقم 1934 من القاهرة إلى أسوان ويقوم يوميا من القاهرة الساعة 22.45 ليصل إلى أسوان 10.55 صباح اليوم التالى، والقطار مخصوص مكيف رقم 1935 أسوان ـ القاهرة يقوم يوميا من أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة 07.15 صباح اليوم التالى، وقطار مكيف 1936 القاهرة ـ أسوان يقوم يوميا من القاهرة 23.20 ويصل أسوان 11.40 صباح اليوم التالى، وقطار مكيف رقم 1937 أسوان ـ القاهرة يقوم يوميا من أسوان 21.45 ويصل القاهرة 10.10 صباح اليوم التالى.

كما يتم تشغيل قطار مكيف رقم 1940 الإسكندرية ـ أسوان يوم 13 يونيو فقط ويقوم من الإسكندرية 21.45 ويصل أسوان 13.05 ظهر اليوم التالى، وقطار مكيف رقم 1941 أسوان ـ الإسكندرية يتحرك يوم 21 يونيو فقط ويقوم من أسوان 21.05 ويصل الإسكندرية 13.50 ظهر اليوم التالى.

وتتحرك من الأحد المقبل القطارات الإضافية المميزة وعددها 4 قطارات، ويتم حجزها فى نفس يوم السفر، وتقوم برحلات يومية خلال الفترة من 10 حتى 26 يونيو المقبل، تقوم من القاهرة يوميا فى ميعادى 09.25 و15.10 ويصلان أسوان 22.25 و04.20 على التوالى وتقوم من أسوان فى ميعادى و07.15 و12.45 ويصلان أسوان 20.15 و01.40 على التوالى.