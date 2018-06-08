الزراعة: توفير 860 ألف طن أسمدة بالجمعيات للمحصول الصيفى

كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة ، بشأن توفير الأسمدة الصيفية، يوضح توفير865ألف طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية منذ بداية الموسم الزراعى الصيفى، وجار توريد حصص الأسمدة المتفق عليها من قبل الشركات المنتجة للأسمدة، لتغطية احتياجات السوق المحلى.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية ، لليوم السابع، إن هناك تكليفات من الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة لمديريات الزراعة بجميع محافظات الجمهورية بمواصلة صرف الأسمدة الصيفية، وحل أى عوائق تواجة المزراعين، والمتابعة الدورية فى توزيع الأسمدة الأزوتية، وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، فضلا عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة.

وأضاف "الشناوى"، أن اللجنة التنسيقية للأسمدة بقطاع الخدمات الزراعية تجتمع بشكل دورى مع الشركات المنتجة للأسمدة ، لمراجعة حصصها الشهرية الموردة لوزارة الزراعة والمتفق عليها منذ بداية الموسم الزراعى الصيفى، وتشكيل لجان متابعة لشحن الأسمدة، من بداية خروج المقررات من المصانع وحتى وصولها الجمعيات، و تنفيذ قواعد توزيع الأسمدة الصيفية، من خلال لجان فنية ورقابية مشكلة لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.



