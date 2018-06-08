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الجمعة، 08 يونيو 2018 12:39 م
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موسكو وبكين توقعان عددًا من اتفاقيات التعاون

الرئيس الصينى: 31.2 مليار دولار حجم تبادل بكين التجارى مع روسيا

الجمعة، 08 يونيو 2018 11:33 ص
الرئيس الصينى: 31.2 مليار دولار حجم تبادل بكين التجارى مع روسيا الرئيس الصينى
كتب محسن البديوى
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انطلقت منذ قليل، مراسم توقيع عددًا من اتفاقيات التعاون بين الجانبين الروسى والصين، فى العاصمة بكين، بحضور رئيسى الدولتين.

وقال الرئيس الصينى، شى جين بينج، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى، إن نتائج زيارة فلاديمير بوتين مبهرة وأعطت زخمًا قويًا، مؤكدا أن الشراكة الاستراتجية بين روسيا والصين قوية ومستقرة وتتميز بأرقى مستوى وأكبر اهمية استراتيجية.

وأشار الرئيس الصينى، إلى أن التبادل التجارى بين البلدين ارتفع خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام بمقدار 37% ووصل الآن إلى 31.2 مليار دولار أمريكى.

 

 

 

 


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توقيع اتفاقيات تعاون




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