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الدفاع اللبنانية: نؤكد للمجتمع الغربى رفضنا دمج النازحين السوريين فى لبنان

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:46 م
الدفاع اللبنانية: نؤكد للمجتمع الغربى رفضنا دمج النازحين السوريين فى لبنان وزير الدفاع فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يعقوب الصراف
بيروت (أ ش أ)
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 أكد وزير الدفاع فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يعقوب الصراف، رفض بلاده أن يكون هناك دمج للنازحين السوريين فى المجتمع اللبنانى.

وقال الصراف، فى تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "على المجتمع الغربى والأوروبى أن يعرف أن لبنان يتمسك بهويته، وكما رفض توطين الفلسطينيين منذ 70 سنة، لن يقبل بأن يتم دمج النازحين السوريين فى المجتمع اللبنانى " .

ويأتى موقف وزير الدفاع اللبنانى الذى أعلنه فى تغريدته اليوم، متماهيا مع الموقف السياسى اللبنانى بشكل عام الرافض لاندماج أو توطن النازحين السوريين فى لبنان، وخاصة موقف "التيار الوطنى الحر" الذى يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل - وهو التيار السياسى الذى ينتمى إليه "الصراف" - ويتبنى مقاربة سياسية تهدف إلى العودة الفورية للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة فى بلادهم.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون قد دعا فى أكثر من تصريح ومقابلة ولقاء خلال الأسبوع الماضي، إلى عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، خاصة بعدما استقرت الأوضاع الأمنية فى جانب كبير من الأراضى السورية وعادت سيطرة الدولة عليها، مطالبا المجتمع الدولى معاونة لبنان فى تحقيق عودة اللاجئين ، مؤكدا أن بلاده تعانى كثيرا على الأصعدة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية جراء هذا النزوح الذى يشكل قرابة 50 % من سكان لبنان .

وأعلن جبران باسيل، بالأمس، عن اتخاذ الخارجية اللبنانية إجراءات ضد المفوضية العليا للاجئين "نظرا لاعتمادها سياسات معاكسة لرغبة اللبنانيين ومصالحهم العليا، تتمثل فى مواجهتها رفض لبنان توطن النازحين السوريين واندماجهم فى المجتمع اللبناني، بقيام المنظمة بتخويف النازحين الراغبين فى العودة طوعا إلى المناطق الأمنة فى سوريا"، على حد قوله.

 


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