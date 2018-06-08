video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 03:56 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية تغلق 19 مركزا تعليميا وفضائية غير مرخصة فى حملات أمنية

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:29 م
الداخلية تغلق 19 مركزا تعليميا وفضائية غير مرخصة فى حملات أمنية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمواد المخدرة.

 

ونجحت جهود الإدارات العامة لـ"مباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب والرسوم، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية"، فى ضبط 14997 قضية متنوعة وتنفيذ 1373 حكم قضائى.

 

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (16) قضايا (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، (103) بائع متجول، وكذا (1693) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ (355) حكم قضائى.

 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق وشن الحملات لضبط كافة المخالفات التموينية عن ضبط (1443) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية)، وتنفيذ (87) حكم قضائى.

 

وشنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عدة حملات أسفرت عن ضبط (11185 قضية سرقة تيار كهربائى، 1677 قضية سرقة تيار كهربائى للمبانى المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية، 359 قضية سرقة تيار كهربائى للمقاهى والكافيهات غير المرخصة، 374 قضية سرقة تيار كهربائى للعقارات وحالات التعدى على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالى والمنخفض، وتحصيل غرامات فى عدد 9131 قضية سرقة تيار كهربائى، وتحصيل مخالفات فى عدد 107 قضية مخالفة شروط التعاقد)، وتنفيذ (853) حكم قضائى.

 

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (386) قضية متنوعة، وتأمين تنفيذ ( 189 ) إزالة حالة تعديات على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتنفيذ (4 ) حكم قضائى.

 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط ( 131 ) قضية فى مجال ( الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب )، وتنفيذ ( 74 ) حكم قضائى.

 

وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد, وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (4) قضايا متنوعة .

 

ونجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال ضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة وفى مجال إنتهاك حقوق الملكية الفكرية عن ضبط ( 19 ) قضية "مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلى، مطبوعات".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تحبط تهريب 310 آلاف لتر بنزين للسوق السوداء

الداخلية تتحفظ على 60 بندقية فى مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية

الداخلية

حوادث

حملات امنية

اخبار الداخلية

وزارةالداخلية

الحوادث




لا تفوتك
السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

المالية: لا صحة لاقتراض 5 مليارات دولار لرد أصول شهادات قناة السويس

المالية: لا صحة لاقتراض 5 مليارات دولار لرد أصول شهادات قناة السويس

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

صور.. من ينتصر إذا قامت حرب بين إيران وإسرائيل؟.. مجلة نيوزويك الأمريكية تجرى مقارنة بين الجيشين فى طهران وتل أبيب.. وتؤكد: تفوق فى التكنولوجيا والتسليح لصالح إسرائيل وتفوق عددى لإيران بـ934 ألف جندى

صور.. من ينتصر إذا قامت حرب بين إيران وإسرائيل؟.. مجلة نيوزويك الأمريكية تجرى مقارنة بين الجيشين فى طهران وتل أبيب.. وتؤكد: تفوق فى التكنولوجيا والتسليح لصالح إسرائيل وتفوق عددى لإيران بـ934 ألف جندى

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة