الداخلية تغلق 19 مركزا تعليميا وفضائية غير مرخصة فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمواد المخدرة.

ونجحت جهود الإدارات العامة لـ"مباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب والرسوم، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية"، فى ضبط 14997 قضية متنوعة وتنفيذ 1373 حكم قضائى.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (16) قضايا (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، (103) بائع متجول، وكذا (1693) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ (355) حكم قضائى.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق وشن الحملات لضبط كافة المخالفات التموينية عن ضبط (1443) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية)، وتنفيذ (87) حكم قضائى.

وشنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عدة حملات أسفرت عن ضبط (11185 قضية سرقة تيار كهربائى، 1677 قضية سرقة تيار كهربائى للمبانى المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية، 359 قضية سرقة تيار كهربائى للمقاهى والكافيهات غير المرخصة، 374 قضية سرقة تيار كهربائى للعقارات وحالات التعدى على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالى والمنخفض، وتحصيل غرامات فى عدد 9131 قضية سرقة تيار كهربائى، وتحصيل مخالفات فى عدد 107 قضية مخالفة شروط التعاقد)، وتنفيذ (853) حكم قضائى.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (386) قضية متنوعة، وتأمين تنفيذ ( 189 ) إزالة حالة تعديات على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتنفيذ (4 ) حكم قضائى.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط ( 131 ) قضية فى مجال ( الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب )، وتنفيذ ( 74 ) حكم قضائى.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد, وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (4) قضايا متنوعة .

ونجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال ضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة وفى مجال إنتهاك حقوق الملكية الفكرية عن ضبط ( 19 ) قضية "مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلى، مطبوعات".