الداخلية تحبط تهريب 310 آلاف لتر بنزين للسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضى

واصلت شرطة التموين بوزارة الداخلية حملاتها التموينية والرقابية على الأسواق لملاحقة السلع الفاسدة ومواجهة الغلاء.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط 9196 قضية تموينية متنوعة، بينها 38 قضية مواد بترولية ضبط خلالها 310642 لتر بنزين وسولار، 73 طن مواد بترولية، وتم ضبط 168 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 34744 إسطوانة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 146 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 518 طنا، و1785 قضية مخالفات مخابز، و158 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

وضبطت شرطة التموين 635 قضية فى مجال الغش التجارى، و5727 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين".

وأسفرت جهود الحملات التموينية عن ضبط 240 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت 40 طن، و190 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 175622 عبوة سجائر، و25 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.

وضبطت شرطة التموين 46 قضية فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت 84 طن أعلاف وأسمدة زراعية، و36 قضية فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 58317 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.