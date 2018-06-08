الحماية المدنية بالمنوفية تخمد حريقا هائلا شب داخل شقة سكنية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بنشوب حريق بشقه بمدينة الباجور دائرة المركز .

بالانتقال وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، تم إخماد الحريق الذي نشب بشقه بالطابق الأول علوى على مساحة 100 متر تقريباًُ ملك " م . ط . ر " 35سنه، مؤهل متوسط ومقيم بدائرة المركز لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات.

أسفر الحريق عن احتراق بعض الأثاثات والأجهزة الكهربائية، وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية، تم التحفظ على محل الحريق، وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3723 إداري مركز الباجور لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.