الحكومة تستهدف تشغيل 880 ألف فرد وتراجع معدل البطالة إلى 10.2%

كتب عبد اللطيف صبح

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019 ، عن سعى الدولة لتنفيذ خطة للتنمية البشرية والاجتماعية، ووفقا لتلك الخطة من المتوقع أن تصل أعداد المشتغلين إلى 27.9 مليون عامل فى العام المالى 2018/2019، بزيادة مُطلقة 880 ألف فرد عن العام الجارى 2017/2018، وذلك وفقا لمشروع خطة التنمية الاقتصادية المقدمة من الحكومة ووافق عليها البرلمان للسنة المالية 2018ـ2019.

وأوضحت الخطة أن ذلك يسمح باستيعاب الزيادة السنوية فى عرض العمل وامتصاص قدر من رصيد المتعطلين حاليا لينخفض من 3.25 مليون إلى 3.17 مليون فرد، بنقص مطلق قدره 80 ألف متعطل، وبحيث يتواصل تراجع معدل البطالة إلى 10.2% عام 18/2019 مقابل 11.3% عام 16/2017.