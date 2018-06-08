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الحكومة الفلسطينية: نتنياهو لجأ إلى الأكاذيب للتغطية على جرائم جيشه

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:15 م
الحكومة الفلسطينية: نتنياهو لجأ إلى الأكاذيب للتغطية على جرائم جيشه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
رام الله (أ ش أ)
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قال المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إن التصريحات التى يطلقها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى بعض العواصم الأوروبية، هى أكاذيب يهدف بها إلى أن يسوق رواية مختلقَة ومضادة للواقع تغطى على جرائم حكومته وجيشه ضد أبناء الشعب الفلسطينى العزل.

وأضاف المتحدث الرسمى - فى بيان اليوم الجمعة - أن نتنياهو يجيد التمثيل وسرعة ارتداء الجلود والأقنعة، فما إن يخلع قناع المثقف حين يتحدث عن مارتن لوثر كنج حتى يرتدى قناع الكاذب عندما يتحدث عن العنف، وقناع اللص وهكذا.

وتابع المحمود "كل أبناء البشرية الذين يتابعون المسيرات على الهواء مباشرة على مدى ساعات طويلة، لم يشاهد أحد منهم العنف والأسلحة والمتفجرات إلا فى أيدى جنود نتنياهو الذين (يظهرون براعة شديدة) فى إطلاق النار على العزل وقنص الأطفال وسفك دماء المسعفات والمسعفين واستهداف الطواقم الطبية".

وأكد المتحدث الرسمى أنه لا يحق لنتنياهو أن يتحدث عن العنف والتوتر ويحذر من الإرهاب، ذلك لأن تلك العناصر السوداء مجتمعة فى نهجه وسياسته، ولأن الاحتلال الذى يمثله هو الأب الشرعى للتوتر والعنف والإرهاب فى كل زمان ومكان، ولأنه فوق كل ذلك يرفض ويقوض أية فرصة لصنع السلام فى بلادنا والمنطقة، وهو الوحيد فى عالم الْيَوْمَ الذى يقود حكومته إلى التمرد على القوانين والشرائع الدولية.

وجدد المتحدث الرسمى باسم الحكومة، مطالبة المجتمع الدولى بتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطينى العزل وتطبيق القوانين والشرائع الدولية التى من شأنها حفظ الأمن والسلام والاستقرار العالمى.

 


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