الجيش الليبى ينفى إصدار أى تعليمات لإجلاء سكان أى حى فى درنة

كتب : أحمد جمعة

نفى آمرغرفة عمليات الكرامة فى ليبيا اللواء ركن عبدالسلام الحاسى، إصدارها أى تعليمات بشأن اخلاء أى حى من أحياء مدينة درنة من الأهالى حتى ساعة إعداد هذا البلاغ.

وقتل 8 إرهابيين فى مواجهات مع الجيش الليبى فى مدينة درنة، وذلك فى العملية العسكرية التى أطلقها القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.

ونشر الجيش الليبى مقطع فيديو يظهر سيطرة قوات الجيش الليبى على مستشفى الهريش فى درنة، موضحًا أن قوات الجيش الليبى تقوم بعملية تمشيط للمستشفى لتطهيرها من الألغام والملحقات.