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الجيش الليبى يعلن القبض على مسئول الملف الأمنى لمجلس شورى مسلحى درنة

الجمعة، 08 يونيو 2018 08:38 ص
الجيش الليبى يعلن القبض على مسئول الملف الأمنى لمجلس شورى مسلحى درنة الجيش الليبى - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن الجيش الوطنى الليبى إلقاء القبض على مسئول الملف الأمنى فيما يسمى مجلس شورى مجاهدى درنة التابع لتنظيم القاعدة، المدعو "يحيى الأسطى عمر".

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، عن مصادر عسكرية ليبية، قولها، إن أبرز القيادات الإرهابية التى تم رصد مشاركتها فى المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية تتحصن فيما تبقى من مدينة درنة بمن فيهم الناطق باسم "مجاهدى درنة" وزعيم "أنصار الشريعة"، ويأتى القبض على المسئول الإرهابى بعد يوم على سيطرة الجيش الوطنى الليبى بالكامل على ساحل مدينة درنة، بعد طرد الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة من مواقعها.

 

 


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