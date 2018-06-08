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الجمعة، 08 يونيو 2018 08:33 م
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"التنمية الصناعية" تعلن توافر وحدات مجهزة بالتراخيص لـ4 أنشطة فى مجمع الرسوة

الجمعة، 08 يونيو 2018 07:00 م
"التنمية الصناعية" تعلن توافر وحدات مجهزة بالتراخيص لـ4 أنشطة فى مجمع الرسوة المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية
كتب – إسلام سعيد
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قالت هيئة التنمية الصناعية، فى منشور لها ردا على طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات صناعية جاهزة، إن هناك وحدات متاحة فى مجمع جنوب الرسوة فقط لعدد 4 أنشطة وهى "كيماوى – غذائى – هندسى – غزل ونسيج".

وأضافت الهيئة، أن المساحات المتاحة فى جنوب الرسوة للأنشطة الغذائية والهندسية عبارة عن وحدات 420 م2 وسعر الوحدة 2 مليون جنيه وهى وحدات مجهزة بالتراخيص، يمكن للمستثمرين توريد 5 % عند التقديم وعند التخصيص يتم سداد 20 % من سعرها.

وأوضح منشور الهيئة، أنه بالنسبة للأنشطة الكيماوية والغزل والنسيج فإن المساحات المتوفرة 800م2 بسعر 3.8 مليون جنيه يتم تسديد 25 % عبارة عن 5 % مقدم و20% عند التخصيص على أن يتم سداد الـ 75% المتبقية على 6 سنوات وبتمويلات من عدة بنوك تتعامل الهيئة معها.


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