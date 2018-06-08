التحقيق مع نتنياهو فى قضيتى فساد الثلاثاء المقبل.. وخبراء: مصيره السجن

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الشرطة ستحقق مجددا مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وزوجته، الثلاثاء المقبل، فى قضيتى فساد مختلفتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق مع نتنياهو سيكون فى الملفين "1000" المتهم فى الحصول على رشاوى و2000" الخاص بالدعاية الانتخابية خلال انتخابات الكنيست 2013، فيما سيتم التحقيق مع زوجته سارة فى قضايا آخرى إلى جانب شهادتها بشأن ذات الملفين.

وحول "الملف 1000" فهو يتعلق بتلقى نتنياهو رشوة من رجل الأعمال الملياردير، أرنون ميلتشين، مقابل صفقات تجارية، وتوسط نتنياهو له للحصول على تأشيرة دخول مدتها 10 سنوات للولايات المتحدة الأمريكية.

أما "الملف 2000" فيتعلق بمساومة نتنياهو لناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، مقابل التضييق على منافستها صحيفة "يسرائيل هيوم".

فيما يتوقع خبراء فى القانون الإسرائيليى أن يكون مصير رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو هو السجن نتيجة التهم الخاصة بالفساد المالى والتى تثبت تلقيه رشاوى بمئات الآلاف الدولارات.