"الإسكان": إسناد تنفيذ 80 عمارة بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم تنفيذ نحو 7 آلاف وحدة سكنية (300 عمارة "أرضى + 5 أدوار متكررة" – الوحدة مكونة من 3 غرف + صالة + حمام + مطبخ - مسطح الوحدة حوالي 115 م2)، بمشروع "سكن مصر"، بمدينة العلمين الجديدة، وتم تحديد منطقة لتنفيذها، ومن المقرر الانتهاء منها بعد عام من بدء التنفيذ، وجار إسناد تنفيذ ٨٠ عمارة منها حتي الآن لـ٣ شركات، بينما يجري الانتهاء من تنفيذ حوالي 2000 وحدة سكنية بالإسكان المتميز (3 غرف + صالة + حمام + مطبخ - بمسطح صافي 90 م2، والعمارة مكونة من أرضى + 5 أدوار متكررة)، حيث يتم حاليا الانتهاء من تشطيب واجهات العمارات، وإنارة الشوارع.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه تم الانتهاء من تشطيب نحو 1 كم من جهة الشرق، من الممشي السياحي الترفيهي بمدينة العلمين الجديدة، الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، وتم الانتهاء من تشطيب المسار من جهة الغرب بطول حوالي 3 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ المسار أمام المنطقة الترفيهية بطول ١٣٠٠ م.ط، وتم الانتهاء من تشطيب 2800 م.ط بالكامل من جهة الغرب، مزودة بمظلات خيمية، وتم زراعتها بالنخيل، ويجرى الانتهاء من تشكيل الجسر الترابى بمسافة ٧٠٠ م.ط أمام القصر الرئاسى، ومن أعمال مشايات الخرسانة المطبوعة المؤدية إلى شاطئ البحر، وتم تسوية وفرد رمال الشاطئ لمسافة ٤ كم لإعطاء أكبر قدر من رؤية البحر والاستمتاع بمنظره الخلاب، وتم تجهيز وتسوية التبة أمام المنطقة الترفيهية وعمل ممشى بعرض ١٧ م أعلى التبة، ويتم تنفيذ مصاطب جلوس بتصميم حديث، لاستغلال التدرج الطبيعى للهضبة الجيرية الموجودة على الساحل، لتحقيق أقصى استفادة من العناصر الطبيعية المبهرة للمدينة، ويجرى صب جسم الجراج الرئيسى، الذى يسع ٣٠٠٠ سيارة بالمنطقة الترفيهية، كما يتم تنفيذ الدور الأرضى فوق الجراج، والذى يحتوى على العديد من النوافير، والشلالات، وشاشات العرض، والمطاعم والكافيتريات، والأماكن الترفيهية، وفروع البنوك، وفندق صغير للاستمتاع بأجمل رقعة بالساحل الشمالى الغربى، كما يتم تنفيذ الحديقة المركزية، والتى تحتوى على أماكن ترفيهية، وأماكن جلوس، ومطاعم ومأكولات خفيفة.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تم الانتهاء من التصميم المعمارى والإنشائى لكبارى المشاة أعلى بواغيز 3 & 4 (ضمن أعمال الممشى السياحى)، من كمر الحديد بأشكال بانوراما بطول 80 م للكوبرى، ويجرى إصدار أوامر الإسناد، وتم الانتهاء من خوازيق كوبرى البوغاز البحرى رقم (4)، كما تم الانتهاء من أعمال التصميم وتسليم اللوحات للشركة ويتم تنفيذ منطقة الحديقة العامة (ضمن أعمال الممشى السياحى) بمساحة 50 فداناً، ويجرى تنفيذ مواقف الانتظار وتجهيز الطبقات الأرضية لاستيعاب أحمال السيارات، ويتم تركيب أول جزء من الهيكل الخشبى المميز لمطعم التبة، وتم الانتهاء من أعمال خرسانات المطبخ ومنطقة الخدمات، وبالنسبة لأعمال تشكيل الجزر والبحيرات، بلغت نسبة إنجاز الأعمال التى تنفذها شركة المقاولون العرب 60 %، والشركة المصرية للرى والصرف 37 %، وشركة الرى للأشغال العامة 42 %، ويجرى إنهاء إجراءات طرح وإسناد أعمال تنفيذ عدد ١٣ حاجز أمواج، لحماية البواغيز والشواطئ، بأطوال حوالى ٢.٥ كم، بمدة تنفيذ ١٢ شهراً، لحماية حوالى ٨ كم طولى من الشواطئ، ولعدد ٤ بواغيز، وفتحات دخول مياه البحر للبحيرات بعرض ٦٠ مترا للفتحة الواحدة، بتكلفة تقديرية متوقعة ١,٥ مليار جنيه.

وأضاف المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أنه تم إسناد أعمال تنفيذ 2 كوبرى أعلى البواغيز 1 & 2 من المنطقة الشاطئية، لشركة المقاولون العرب، وتم الانتهاء من أعمال الأعمدة والبلاطات والخوازيق بجسم كوبرى البوغاز رقم (1)، بنسبة إنجاز 69 %، وتم الانتهاء من أعمال الجسات وتقديم تقرير التربة وتنفيذ 20 خازوقاً بكوبرى البوغاز رقم (2)، بنسبة إنجاز 3.3 %، وتم الانتهاء من أعمال الجسات وتقديم تقرير التربة وتنفيذ الخوازيق بكوبرى مشاة أعلى البوغاز رقم (3)، بنسبة إنجاز 17 %، وبكوبرى مشاة أعلى البوغاز رقم (4)، بنسبة إنجاز 85 %، ويجرى إسناد تنفيذ 2 كوبرى أحدهما بالمنطقة الشاطئية على طريق C-15 والآخر أعلى تقاطع الطريق الساحلى الدولى الجديد مع السكة الحديد، بمدة تنفيذ 12 شهراً من الآن.

وأشار إلى أنه تم إسناد تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط المياه الناقلة من الإسكندرية إلى مطروح (خطى 1000 مم، و700 مم)، فى المسافة المحصورة بين بوابة مارينا رقم ( ٧ ) وحتى المعظمة الألمانية عند الكم ١١٢، وبلغت نسبة الإنجاز 47 %، بإجمالى تكلفة متوقعة ٦٠ مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ البوابتين الشرقية والغربية للمدينة، كما تم الانتهاء من زراعة وتشجير الجزيرة الوسطى للطريق الساحلى (الإسكندرية / مطروح) القائم، من الكم ١٠٧ وحتى الكم ١١٥ باستخدام الصبارات ونباتات الزينة، لإعطاء مظهر حضارى للطريق.

وبالنسبة لأعمال تنفيذ مرافق المنطقة الشاطئية، أوضح المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه تم إسناد باقى مناطق المنطقة الشرقية بإجمالى مسطح 3300 فدان لشركة المقاولون العرب، حيث تم إسناد مناطق أرقام (2 & 3 & 4 & 5 & 6)، وبلغت نسبة الإنجاز 42.3%، وتم توريد 45 محول كهرباء لإمداد المنطقة بالكهرباء، وجار توسعة محطة كهرباء الحمراء بتكلفة تقديرية بلغت 90 مليون جنيه، وتوسعة محطة العلمين، بإجمالى تكلفة 76 مليون جنيه، لإمداد المنطقة الشاطئية، والمبانى الحكومية، بالطاقة الكهربائية المطلوبة وفي حدود 80 ميجاوات امبير، وتم إسناد الأعمال إلى شركة نقل الكهرباء، وتم تكليف شركة كونكورد بتنفيذ باقي مراحل شبكات المنطقة الشاطئية (صرف – تغذية – ري – صرف مطر – كهرباء) لمناطق 7 & 8 & 9، بإجمالي مساحة 1600 فدان، بينما وصلت نسبة إنجاز مرافق المنطقة القبلية بمساحة 570 فداناً، إلى 47.2 %.

وأشار المهندس أسامة عبدالغنى، إلى أنه تم إصدار أوامر إسناد بموافقة مجلس الوزراء لـ6 شركات، وهي (أبناء حسن علام – اوراسكوم – درة – رديكون – سياك – المقاولون العرب) لتنفيذ 15 برجاً بالمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة، بارتفاعات تتراوح بين 27 و40 دوراً، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الخوازيق، بإجمالي مسطح أرض 320 ألف م2، وبدأ صب الأعمدة فى أحد الأبراج، كما تم إسناد تنفيذ المنطقة الترفيهية (تتكون من بدروم+ أرضي+ أول) أمام منطقة أبراج العلمين بإجمالي مسطح أرض حوالي 16500 م2، وجار حالياَ صب الخرسانة العادية، والبدء فى الخرسانة المسلحة بالجزء الغربى، موضحاً أن أبراج وسط المدينة مقامة على مسطح ١١١٠٠٠ م2، مكونة من (٢ دور بدروم + دور أرضي + دور ميزانين + ٨ أدوار متكررة)، لأغراض (سكنى – تجاري – أداري).

وقال المهندس أسامة عبدالغنى: تم الانتهاء من الأعمال المساحية والجسات والتصميمات، وبدأ العمل فى تنفيذ مبانى كليات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مسطح حوالى ٦٢ فداناً، كما تم الانتهاء من الأعمال المساحية والجسات، والتصميمات، وبدأ العمل فى تنفيذ جامعة العلمين الاهلية على مسطح حوالي ١٢٦.٥٠ فدان، بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التعليم العالي، وتشمل كليات (القانون الدولي – السياحة والفنادق – الهندسة – الطب – الصيدلة)، وإسكان الطلبة، وإسكان أعضاء هيئة التدريس، كما يتم تنفيذ أعمال الطرق المحيطة والموازية للموقع بنسبة 80%، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الجسات والأعمال المساحية، ويجري الانتهاء من أعمال التصميم والطرح والإسناد للشركات العاملة لتنفيذ منطقة المدينة التراثية بمساحة 200 فدان تقريباً، وتشتمل على (المكتبة – المتحف – city hall – الكنيسة – المسجد – الحديقة المتحفية – الأوبرا - الساحات – المناطق الترفيهية والتجارية والاستثمارية).

وأشار رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 38 كم من الطريق الساحلى الدولى الجديد، من تقاطع طريق وادى النطرون / العلمين وحتى الخروج عند طريق سيدى عبد الرحمن مع الطريق الساحلى القديم، وجار حاليا تنفيذ 10 كم جنوب مارينا (من الكم 94 وحتى تقاطع طريق وادى النطرون/العلمين) بخلاف 5 كبارى أعلى السكة الحديد والطريق الساحلى الحالى، وتقاطع طريق وادى النطرون، ويجرى إسناد أعمال تصميم الكبارى للمكاتب الإستشارية، وإسناد تنفيذ كوبرى سيدى عبدالرحمن أعلى السكة الحديد.