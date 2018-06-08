الإحصاء: 545.7 ألف حالة وفاة فى 2017 معظمهم ذكور

كتبت هبه حسام

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حالات الوفاة خلال عام 2017، بلغت 545.773 ألف حالة، بمعدل 6.1 حالة للذكور لكل ألف نسمة، مقابل 5.3 حالة للإناث.

وأوضحت البيانات والواردة ضمن كتيب "اللمحة الإحصائية مصر" لعام 2018، أن متوسط معدل الوفيات بشكل عام، بلغ العام الماضى 5.7 حالة لكل ألف نسمة.

فيما لفتت البيانات إلى عدد وفيات الحضر والتى بلغت نحو 320 ألف حالة وفاة فى 2017 بمعدل 7.9 حالة لكل ألف نسمة، مقابل 226.6 ألف حالة بالريف بمعدل 4.1 حالة لكل ألف نسمة.

وفى سياق متصل، أشار جهاز الإحصاء، فى كتيب "اللمحة الإحصائية" إلى معدل الزيادة الطبيعية خلال 2017، والذى بلغ نحو 2 مليون فرد، منهم 969.6 ألف فرد بالحضر، ونحو مليون فرد فى الريف.

يشير معدل الزيادة الطبيعية للفرق بين أعداد المواليد وأعداد الوفيات، وكان عام 2017، شهد مواليد جدد بعدد 2.5 مليون مولود، مقابل 545.7 ألف حالة وفاة كما هو مذكور عالياً.

وأوضحت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن متوسط معدل الزيادة الطبيعية بشكل عام فى 2017 بلغ 21.1 فرد لكل ألف نسمة، وفى الذكور بلغ المعدل 20.5 فرد لكل ألف نسمة، مقابل 21.7 فرد للإناث.

وعلى مستوى الحضر، بلغ معدل الزيادة الطبيعية 24 فردا لكل ألف نسمة، مقابل 18.9 فرد لكل ألف نسمة بالريف.