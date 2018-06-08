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الجمعة، 08 يونيو 2018 08:16 م
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الأموال العامة بالسويس تضبط أكبر مزور للأوراق والأختام الرسمية

الجمعة، 08 يونيو 2018 07:53 م
الأموال العامة بالسويس تضبط أكبر مزور للأوراق والأختام الرسمية متهم - أرشيفية
السويس - سيد نون
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تمكنت مباحث الأموال العامة بالسويس من ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية لجميع الجهات الحكومية، بما فى ذلك المحررات الخاصة. 

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس،  قد تلقى إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس بضبط أكبر مزور يقوم بتزوير أوراق وأختام خاصة ببعض الجهات الحكومية .

وتمكن ضباط الأموال العامة  من ضبط "م.ص"  صاحب محل كمبيوتر بحى الأربعين 32 عاما داخل محله الخاص به.

وخلال تفتيش المحل تم العثور على أجهزة الكمبيوتر المستخدمة فى عمليات التزوير فى إصدار تصاريح شهادات و فواتير خاصة ببعض الجهات الحكومية. 

 


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