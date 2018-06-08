video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 03:07 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تدعو طالبان أفغانستان لقبول وقف إطلاق النار فى عيد الفطر

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:00 ص
الأمم المتحدة تدعو طالبان أفغانستان لقبول وقف إطلاق النار فى عيد الفطر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
(أ ف ب)
إضافة تعليق

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس حركة طالبان للالتزام بوقف إطلاق النار الذى أعلنه الرئيس الأفغانى أشرف غنى بمناسبة حلول عيد الفطر.

وحض جوتيريس فى بيان الحركة المسلحة على الدخول فى مباحثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

ورحب جوتيريس بوقف إطلاق النار الأحادى الجانب الذى أعلنه غنى والمفترض أن يبدأ الثلاثاء 12 يونيو حتى الأربعاء 20 يونيو.

ودعا طالبان إلى "الرد بالمثل على وقف إطلاق النار المؤقت وقبول عرض السلام الذى قدمه الرئيس اشرف غنى لبدء مباحثات مباشرة لوضع نهاية لمعاناة الشعب الافغاني".

واوضح الرئيس الافغانى أن وقف اطلاق النار الذى سيطبق فقط مع حركة طالبان وليس مع تنظيم داعش سيبدأ فى "اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان ويستمر حتى خامس أيام عيد الفطر" الذى يفترض ان يبدأ نهاية الأسبوع المقبل.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حلف الأطلسى يرحب بإعلان الرئيس الأفغانى وقف إطلاق نار مع طالبان

القوات الأمريكية فى أفغانستان تتعهد بوقف إطلاق النار مع طالبان

الأمم المتحدة

طالبان

عيد الفطر

وقف إطلاق النار

افغانستان




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة