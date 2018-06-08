الأمم المتحدة تدعو طالبان أفغانستان لقبول وقف إطلاق النار فى عيد الفطر

(أ ف ب)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس حركة طالبان للالتزام بوقف إطلاق النار الذى أعلنه الرئيس الأفغانى أشرف غنى بمناسبة حلول عيد الفطر.

وحض جوتيريس فى بيان الحركة المسلحة على الدخول فى مباحثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

ورحب جوتيريس بوقف إطلاق النار الأحادى الجانب الذى أعلنه غنى والمفترض أن يبدأ الثلاثاء 12 يونيو حتى الأربعاء 20 يونيو.

ودعا طالبان إلى "الرد بالمثل على وقف إطلاق النار المؤقت وقبول عرض السلام الذى قدمه الرئيس اشرف غنى لبدء مباحثات مباشرة لوضع نهاية لمعاناة الشعب الافغاني".

واوضح الرئيس الافغانى أن وقف اطلاق النار الذى سيطبق فقط مع حركة طالبان وليس مع تنظيم داعش سيبدأ فى "اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان ويستمر حتى خامس أيام عيد الفطر" الذى يفترض ان يبدأ نهاية الأسبوع المقبل.