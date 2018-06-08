الآثار تعلن افتتاح المتحف المصرى الكبير بداية 2019

كشف الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصرى الكبير، عن موعد الافتتاح الجزئى للمتحف، الذى سيكون فى غضون الربع الأول من عام 2019.

وأوضح المشرف العام على المتحف الكبير، أنه تم الانتهاء هندسيا من المرحلة الأولي لمشروع المتحف نهاية هذا العام (2018) تمهيدا لافتتاحها في غضون الربع الاول من عام 2019 حيث تعرض ولأول مرة مجموعة الملك توت عنخ آمون مجتمعة في مكان واحد و التي يصل عددها إلى أكثر من 5000 قطعة، بالإضافة إلى بهو المتحف حيث يوجد تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود ابنه الملك مرنبتاح، والدرج العظيم الذي سيضم 87 تمثالا ملكيا و عناصر معمارية ضخمة من بينها تمثال لكل من الملك خفرع و منكاورع و سنوسرت و اخناتون و امنحتب الثالث.