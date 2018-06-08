إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على طريق "أسيوط – ديروط " الزراعى وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزى.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد وقوع تصادم بين سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى ميكروباص على طريق " أسيوط- ديروط " الزراعى وبانتقال والإسعاف تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح ، وإصابات مختلفة وتم نقل المصابين الى مستشفى ديروط المركزى.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.