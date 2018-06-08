إصابة 4 أشخاص بينهم مساعد وزير الإسكان فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى ببنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، من بينهم نائب مساعد وزير الإسكان، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى عند كمين أبو الروس اتجاه محافظة أسيوط، وتم نقلهم لمستشفى الواسطى المركزى بمحافظة بنى سويف.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى، 4 أشخاص وهم "على محمد على الشربيني 70 سنة، ومقيم بمحافظة المنيا مصابا بكدمات، حسن على محمد 42 سنة، ومقيم بمحافظة الجيزة نائب مساعد وزير الإسكان، مصابا بالتواء بالكاحل وكدمات، حسن شريف على 13 سنة، ومقيم بمحافظة المنيا مصابا بجرح قطعى، شريف حسن على 14 سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، مصابا بكدمات متفرقة".

وتم تقديم الاسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية للمصابين بقسم الاستقبال تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة.