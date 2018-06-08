إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمفارق بحر البقر جنوب بورسعيد

بورسعيد _محمد فرج

أصيب منذ قليل 3 أشخاص من أسرة واحدة من بينهم طفلة 5 سنوات فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وعلى الفور تم نقل المصابين فى سيارة إسعاف إلى طوارئ مستشفى بورسعيد العام لتقديم الإسعافات الأولية التى أكدت إصابة كلا من رنا محمد رجب العوضى 5 سنوات بكسر بالفك العلوى والسفلى و جارى تحويلها إلى مستشفى 57357 بالقاهرة و صفاء زكى حسن 42 سنة بتهتك بالرئتين وكسر بالفقرات القطنية وتم حجزها بوحدة العناية المركزة نظرا لسوء حالتها ومحمد رجب العوضى 33 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وحالته العامة جيدة.

وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.