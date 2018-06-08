إصابة 11شخصا بحالة تسمم لتناولهم وجبة إفطار فاسدة فى المنوفية

أصيب 11 شخصا بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة إفطار فاسدة بدائرة مركز الباجور، بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى كل من " ح. ع. إ" 58 سنه، موظف و"م. ع. ع" 25 سنة، حاصل على بكالوريوس، و" و. م. إ " 37 سنة، ربة منزل، و" س. ر.ح" 37 سنه، ربة منزل، و" م. ر. م" 4 سنوات، و"ف. ح.ع" 23 سنه، ربة منزل، و" هــ. ع . ع" 28 سنه، ربة منزل، و" ر. م . ع " 16 سنه، طالب ثانوى، و" أ. ح. ع" 21 سنه، طالب، و" ر. ع. ع " 12 سنة، طالب و"ج . ع. ا " وجميعهم مقيمين بدائرة المركز مصابين بحالة تسمم وحالتهم العامة متوسطة.

بالانتقال والفحص وسؤالهم، قرروا أنهم تناولوا وجبة الإفطار المعدة بمنزل الثانى، أعقبها شعورهم بحالة إعياء، وتلقوا العلاج بعيادات خارجية، ولعدم تحسن حالتهم الصحية توجهوا اليوم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى لتلقى العلاج، ونفوا الشبهة الجنائية، وجارى العرض على النيابة.