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إصابة 100 فلسطينى بالرصاص وقنابل الغاز مع استئناف المظاهرات فى غزة

الجمعة، 08 يونيو 2018 04:20 م
إصابة 100 فلسطينى بالرصاص وقنابل الغاز مع استئناف المظاهرات فى غزة غزة
رويترز
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قال مسعفون إن مئة فلسطيني على الأقل أصيبوا، اليوم الجمعة، عندما أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، على المشاركين في المظاهرات الأسبوعية، على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

ويقول مسؤولون، بقطاع الصحة إن القوات الإسرائيلية قتلت 120 فلسطينيا، على الأقل، في التظاهرات، على حدود القطاع، منذ إطلاق مسيرات العودة، يوم 30 مارس، التى ترفع مطلب العودة إلى أرض الأجداد.

وتقول إسرائيل إن من بين القتلى، أعضاء في حماس ومنظمات إسلامية أخرى، استغلوا المتظاهرين المدنيين كغطاء لمحاولات تسلل عبر الحدود.

 

 


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