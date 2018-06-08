إصابة عامل زراعى ببتر يده فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب عامل زراعى ببتر يده إثر تعدى عامل عليه بسكين فى مشاجرة لخلافات الجيرة بدائرة ببندر حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى من المستشفى العام بوصول محمد ع أ 32 سنة عامل زراعى ومقيم بندر حوش عيسى مصاب "بتر كامل لليد والرسخ الأيسر" وتم تحويله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية.

بسؤال والده "عبدالعاطى ا خ" 55 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية اتهم "عمرو م م" 37 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدى على نجله المصاب بسكين كانت بحوزته، مما أدى لإصابته لخلافات بسبب الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد أباظة من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأضاف أنه تخلص من الأداة المستخدمه بإلقائها بأحد المجارى المائية وتحرر المحضر اللازم.