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إزالة 44 حالة إزالة وتوزيع 42 ألف طن أسمدة بكفر الشيخ

الجمعة، 08 يونيو 2018 04:36 ص
إزالة 44 حالة إزالة وتوزيع 42 ألف طن أسمدة بكفر الشيخ حملات ازاله -ارشيفيه
كفر الشيخ – محمد سيليمان
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تمكنت حملة مديرية  الزراعة بكفر الشيخ من إزالة 44 حاله تعد على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، وتم زراعة المحاصيل الصيفية على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية منها 36 ألف فدان أرز وشتل أكثر من 120 ألف فدان، وزراعة أذرة بيضاء 31 ألف فدان، و 18 ألف فدان ذرة صفراء.
 
وقال المهندس عبدالرافع عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، تم علاج مساحة 24 ألف فدان قطن من الآفات الأولى على جميع قطاعات المحافظة الزراعية " ودودة قارضة و تربس ومن وكارس وجاسيد و وحفار وفقس ولطع "، كما تم علاج  113 ألف فدان أرز، وتطهير 76 كيلو من المراوى و68 كيلو متر مصارف.
 
وأضاف عبدالعظيم، تم توزيع 42 ألف طن أسمدة، منها 25 ألف طن، و17 ألف نترات، وتم تسويق 155 ألف طن على مستوى قطاعات المحافظة لـ"البنك المصرى الزراعى ـ شركة القابضة مطاحن ـ شركة القابضة صوامع"
 
وقال أن زراعة كفر الشيخ نظمت عدد من الحملات منها  تفقد الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن بمركز بيلا، وبمركز الحامول، وبمراكز المراقبة، والحملة القومية للنهوض بمحصول القطن بمركز الرياض، وتفقد مواقع تطوير الرى الحقلى بمراكز  كفر الشيخ، و قلين، ودسوق، والرياض، وسيدى سالم.
 
 
 
 

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