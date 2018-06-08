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الجمعة، 08 يونيو 2018 07:57 م
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إبراهيم محلب يتفقد سوق الضاحية للخضروات بالعريش

الجمعة، 08 يونيو 2018 06:51 م
إبراهيم محلب يتفقد سوق الضاحية للخضروات بالعريش إبراهيم محلب
شمال سيناء ـ محمد حسين
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تفقد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس لجنة تنمية وإعمار سيناء، يرافقه اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية واللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء واللواء رفعت خضر نائب مدير أمن شمال سيناء وعدد من القيادات الأمنية، سوق الخضروات فى حى ضاحية السلام بالعريش.

وخلال جولته التقى محلب الأهالى، واستمع إلى مطالبهم وبحث المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها، حيث طمأن المواطنين على حرص القيادة السياسية والدولة لحل مشاكل المواطنين.

 

 

 

 

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