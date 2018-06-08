أهم 10 بوستات.."بن سحيم": نظام الحمدين يصر على منع القطريين من أداء العمرة

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الجمعة، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
1- المعارضة القطرية: أمن تميم يفحص هاتف أى قطرى يحاول السفر بأموال ويحوله للتحقيق.
المعارضة القطرية عبر تويتر
2-الشيخ سلطان بن سحيم: نظام الحمدين يصر على منع القطريين من أداء مناسك العمرة.
3-مصطفى خاطر لـ"أحمد فهمى" على "إنستجرام": شكرا على ظهورك فى مسلسل ربع رومى.
4-بعد نجاح "أيوب".. مصطفى شعبان أمام باب الكعبة.. صورة.
مصطفى شعبان
5- غادة عبد الرازق تهنئ محمد الكيلانى بعيد ميلاده.
غادة عبد الرازق
6- خالد النبوى ينشر الدعاء الثالث والعشرين من أدعية "كن مع الرحمن" بصوته.
7- أحمد صلاح حسنى يشكر صناع "كلبش 2": اتشرفت إنى اشتغلت مع كل واحد فيكم.
أحمد صلاح حسنى
8- راغب علامة ينشر صورة له من بطولة رولاند جاروس المفتوحة على "إنستجرام".
راغب علامة
9-فيديو .. طرح الأغنية الرسمية لكأس العالم روسيا 2018 على يوتيوب.
كاس العالم روسيا 2018
10- محمد إمام يشكر أمير كرارة بعد تهنئته بفيلم هنا وسرور: أخويا باشا مصر
محمد إمام
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