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أهم 10 بوستات.."بن سحيم": نظام الحمدين يصر على منع القطريين من أداء العمرة

الجمعة، 08 يونيو 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.."بن سحيم": نظام الحمدين يصر على منع القطريين من أداء العمرة تميم الإرهاب
كتب - محمود جلال
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الجمعة، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1- المعارضة القطرية: أمن تميم يفحص هاتف أى قطرى يحاول السفر بأموال ويحوله للتحقيق.
 

المعارضة القطرية عبر تويتر
المعارضة القطرية عبر تويتر

 

2-الشيخ سلطان بن سحيم: نظام الحمدين يصر على منع القطريين من أداء مناسك العمرة.
 

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3-مصطفى خاطر لـ"أحمد فهمى" على "إنستجرام": شكرا على ظهورك فى مسلسل ربع رومى.
 

 

4-بعد نجاح "أيوب".. مصطفى شعبان أمام باب الكعبة.. صورة.
 

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

 

5- غادة عبد الرازق تهنئ محمد الكيلانى بعيد ميلاده.
 

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

 

6- خالد النبوى ينشر الدعاء الثالث والعشرين من أدعية "كن مع الرحمن" بصوته.
 

 

#كن_مع_الرحمن الدعاء الثالث والعشرين #خالد_النبوي

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7- أحمد صلاح حسنى يشكر صناع "كلبش 2": اتشرفت إنى اشتغلت مع كل واحد فيكم.
 

أحمد صلاح حسنى
أحمد صلاح حسنى

 

8- راغب علامة ينشر صورة له من بطولة رولاند جاروس المفتوحة على "إنستجرام".
 

راغب علامة
راغب علامة

 

9-فيديو .. طرح الأغنية الرسمية لكأس العالم روسيا 2018 على يوتيوب.
 

كاس العالم روسيا 2018
كاس العالم روسيا 2018

 

10- محمد إمام يشكر أمير كرارة بعد تهنئته بفيلم هنا وسرور: أخويا باشا مصر
 

 
محمد إمام
محمد إمام

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