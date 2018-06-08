أهم 10 بوستات.."بن سحيم": نظام الحمدين يصر على منع القطريين من أداء العمرة

كتب - محمود جلال

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الجمعة، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1- المعارضة القطرية: أمن تميم يفحص هاتف أى قطرى يحاول السفر بأموال ويحوله للتحقيق.





المعارضة القطرية عبر تويتر

2-الشيخ سلطان بن سحيم: نظام الحمدين يصر على منع القطريين من أداء مناسك العمرة.



3-مصطفى خاطر لـ"أحمد فهمى" على "إنستجرام": شكرا على ظهورك فى مسلسل ربع رومى.



4-بعد نجاح "أيوب".. مصطفى شعبان أمام باب الكعبة.. صورة.





مصطفى شعبان

5- غادة عبد الرازق تهنئ محمد الكيلانى بعيد ميلاده.





غادة عبد الرازق

6- خالد النبوى ينشر الدعاء الثالث والعشرين من أدعية "كن مع الرحمن" بصوته.



#كن_مع_الرحمن الدعاء الثالث والعشرين #خالد_النبوي A post shared by Khaled El Nabawy (@khaledelnabawyofficial) on Jun 7, 2018 at 6:35pm PDT

7- أحمد صلاح حسنى يشكر صناع "كلبش 2": اتشرفت إنى اشتغلت مع كل واحد فيكم.





أحمد صلاح حسنى

8- راغب علامة ينشر صورة له من بطولة رولاند جاروس المفتوحة على "إنستجرام".





راغب علامة

9-فيديو .. طرح الأغنية الرسمية لكأس العالم روسيا 2018 على يوتيوب.





كاس العالم روسيا 2018

10- محمد إمام يشكر أمير كرارة بعد تهنئته بفيلم هنا وسرور: أخويا باشا مصر

