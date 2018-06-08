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أمن القليوبية يضبط طبنجة وطلقات فى مشاجرة بين طرفين بقليوب

الجمعة، 08 يونيو 2018 04:04 م
أمن القليوبية يضبط طبنجة وطلقات فى مشاجرة بين طرفين بقليوب مشاجرة-أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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سيطرت مباحث القليوبية على مشاجرة بين طرفين بسب انبعاث أدخنة من مخبز خاص بالطرف الآخر، تم ضبط طرفى المشاجرة وطبنجة وتولت النيابة التحقيق .
 
تلقى الرائد أحمد كمال رئيس مباحث مركز قليوب، إخطارا بحدوث مشاجره ومصابين بناحية سنديون - دائرة المركز .
 
بالانتقال والفحص بتين حدوثها بين كل من :- "محمد. م" 56سنه، موظف، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم وضبط بحوزته طبنجة صوت و4 طلقات وفارغ طلقة من ذات العيار ، و"أحمد. م" 54 فران، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، ونجله "محمد" 28سنه فران، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وتم نقل الطرفين لمستشفى قليوب العام. 
 
وتبين أن سبب المشاجرة، مشادة كلامية بين الطرفين بسبب تضرر الأول من انبعاث الأدخنة من المخبز الخاص بالثانى، وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالضرب وإحداث ما بهما من إصابات .
 
تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجره  وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة 
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10335 جنح مركز قليوب لسنة 2018م، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.

 


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