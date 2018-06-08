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أمن الإسكندرية يضبط 21 قضية أقراص مخدرة فى حملة أمنية مكبرة

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:00 م
أمن الإسكندرية يضبط 21 قضية أقراص مخدرة فى حملة أمنية مكبرة اقراص مخدره - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة أمنية مكبرة على البؤر الإجرامية، واسفرت عن ضبط 21 قضية اقراص مخدرة بعدد 2265 قرص مخدر، 50 قضية سلاح أبيض، و1 سلاح نارى بدون ترخيص، 10 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، كما تم ضبط 35 قضية تموين متنوعة.

 

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم باب شرقي، من ضبط المحكوم عليه "ه.م.ا" 46 سنة، بدون عمل، مقيم دائرة قسم مينا البصل، فى القضية جنايات قسم باب شرقى "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات.

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم الدخيلة، من ضبط المحكوم عليه "ا.ج.ع" 25 سنة، عامل حرفى مقيم دائرة القسم، فى القضية جنايات قسم أول العامرية "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات.

 
 

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