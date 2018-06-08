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أمن الأقصر يبحث عن متهم ثالث فى جريمة قتل طفل وإلقاء جثته بزراعات مدينة إسنا

الجمعة، 08 يونيو 2018 09:31 م
أمن الأقصر يبحث عن متهم ثالث فى جريمة قتل طفل وإلقاء جثته بزراعات مدينة إسنا حملة أمنية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، من جهودهم للبحث عن متهم ثالث فى واقعة قتل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات عثر على جثته ملقاة فى زراعات قرية الحلة بإسنا، حيث تبين أن مرتكبى الواقعة ميكانيكى وطالب وثالث حاولوا التعدى جنسياً على الطفل، وعندما قاومهم تخلصوا منه وألقوا جثته فى الزراعات، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بالعثور على جثة طفل يدعى "م.ع.م"، 9 سنوات ملقاة فى زراعات قرية الحلة وبه طعنات مختلفة بالجسد، فتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء إبراهيم مبارك مدير البحث الجنائى بالمديرية، والمقدم محمد لطفى وكيل البحث الجنائى بإسنا وأرمنت.

 

وبفحص الجثة للطفل تبين أنه مصاب فى الرأس وكدمات فى الرأس والجبين وطعنة فى الصدر والبطن، فتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إسنا المركزى، وحرر المحضر رقم 4200 لسنة 2018 إدارى إسنا، وتم التصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويه بالقرية.

 

وبإجراء التحريات والتحقيقات، تبين أن الطفل متغيب عن منزله منذ 4 أيام، وبتكثيف التحريات تم التوصل لمرتكبى الجريمة، وهما كل من "م.أ.ح" 15 سنة ميكانيكى، و"إ.م.إ" 16 سنة طالب، وبإلقاء القبض عليهما اعترفا بارتكاب الواقعة بعد محاولتهما التعدى جنسياً على الطفل، ولدى مقاومته لهما طعناه بسكين وضرباه على رأسه بحجر وألقيا جثته فى الزراعات بقرية الحلة، فتم تحرير المحضر رقم 16 ملحق للمحضر الأصلى، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.


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