أمريكا تحذر مواطنيها المقيمين بالصين من أمراض صوتية غامضة

كتب: محمد محسن أبو النور

حذرت السفارة الأمريكية فى بكين المواطنين الأمريكيين المقيمين فى الصين من الإصابة بأمراض صوتية غامضة، كمثل تلك التى أصابت الأمريكيين فى كوبا بالعام قبل الماضى.

وذكرت جريدة واشنطن بوست الأمريكية أن السفارة الأمريكية فى الصين أصدرت تحذيرا صحيا ثانيا اليوم الجمعة، محذرة المواطنين الأمريكيين من مرض غامض سببته على ما يبدو أصوات غير مبررة، دفعت بالفعل إلى إخلاء عدد من الدبلوماسيين وأفراد أسرهم منازلهم.

وقال التنبيه إن أى شخص يعانى من "أى أعراض أو أحداث جسدية غير مألوفة وغير مبررة أو ظواهر سمعية أو حسية أو مخاوف صحية أخرى" ينبغى أن يطلب المشورة الطبية.

كما حثت السفارة الأمريكيين على الحذر من الأعراض بما فى ذلك "الدوخة، والصداع، وطنين الأذن، والإرهاق، والقضايا المعرفية، والمشاكل البصرية، وشكاوى الأذن وفقدان السمع، وصعوبة النوم".

وأوضحت الجريدة أن المرض الغامض الذى يبدو أنه ناجم عن أصوات غير مفسرة يتم سماعها فى منازل الدبلوماسيين فى الصين، مشابهاً لسلسلة من الحالات التى ضربت الدبلوماسيين الأمريكيين والكنديين وعائلاتهم فى كوبا فى أواخر عام 2016.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أحد موظفى القنصلية فى مدينة قوانجتشو الجنوبية، التى تم إخلاؤها بالفعل من الصين، ظهر أنه لديه أعراض "متناسقة" مع حادثة كوبا، بعد سماع أصوات غريبة فى شقته وإظهار علامات دماغية مماثلة.