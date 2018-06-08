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أكثر من 3 آلاف سائح يصلون مطار القاهرة

الجمعة، 08 يونيو 2018 12:09 ص
أكثر من 3 آلاف سائح يصلون مطار القاهرة صورة أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس وصول 3 آلاف و923 سائحًا عربيا وأجنبيا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة. 
 
وشهد المطار وصول 116 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من دول بريطانيا وفنلندا وبلجيكا وروسيا والصين وأندونيسيا وكرواتيا وهولندا واليابان، بالإضافة إلى عدة مجموعات سياحية عربية قادمة من السعودية والبحرين والكويت والإمارات والعراق.
 
وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بإنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار، وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم. 
 
 

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