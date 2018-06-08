أسعار النفط اليوم الجمعة 8-6-2018 وتراجع الطلب الصينى

رويترز

فقدت أسعار النفط مكاسبها السابقة اليوم الجمعة 8-6-2018 ، وانخفضت مع تنامى الإنتاج الأمريكى، فضلا عن مؤشرات على تراجع الطلب فى الصين، مما أثقل كاهل الأسواق، وإن كانت مشاكل المعروض فى فنزويلا، واستمرار تخفيضات أوبك قد قدما بعض الدعم للخام.

وبعد أن ارتفعت بعض الشيء أوائل الجلسة، سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 77.06 دولار للبرميل الساعة 0551 بتوقيت جرينتش منخفضة 26 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة عن إغلاقها السابق.

ونزلت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 65.77 دولار للبرميل.

وتراجعت واردات النفط الخام الصينية فى مايو عن المستوى القياسى المرتفع المسجل فى الشهر السابق وفقا لما أظهرته بيانات الجمارك اليوم الجمعة مع دخول المصافى التى تديرها الدولة فى أعمال صيانة مقررة سلفا.

وبلغت شحنات مايو 39.05 مليون طن أو 9.2 مليون برميل يوميا بحسب أرقام الإدارة العامة للجمارك. وبالمقارنة كان مستوى ابريل 9.6 مليون برميل يوميا.

تأثرت الأسعار أيضا بزيادة الإنتاج الأمريكى الذى سجل مستوى قياسيا جديدا الأسبوع الماضى عند 10.8 مليون برميل يوميا.

يعنى ذلك زيادة 28 بالمئة فى عامين أو معدل نمو 2.3 بالمئة شهريا فى المتوسط منذ منتصف 2016. ويقترب هذا بالولايات المتحدة من أن تصبح أكبر منتج للنفط الخام فى العالم إذ تدنو من مستوى الأحد عشر مليون برميل يوميا الذى تضخه روسيا.

وعمقت زيادة الإنتاج الأمريكى خصم سعر خام غرب تكساس عن برنت لتتجاوز 11 دولارا للبرميل وهو أكبر مستوى لها منذ 2015.

وقال وليام أولوخلين محلل الاستثمار لدى ريفكين الاسترالية للأوراق المالية "يحدث هذا بسبب الزيادة السريعة فى الإنتاج الصخرى الأمريكى وشح الإمدادات فى أماكن أخرى من خلال إجراءات أوبك وروسيا."