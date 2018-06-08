video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 01:48 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الجمعة 8-6-2018 واستقرار سعر الدولار

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:09 م
أسعار العملات اليوم الجمعة 8-6-2018 واستقرار سعر الدولار دولار - أرشيفية
كتبت هبة حسام
إضافة تعليق
استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة الموافق 8-6-2018، أول أيام العطلة الأسبوعية على سعر ختام التعاملات  أمس الخميس ختام تعاملات الأسبوع، حيث استقرت أسعار العملات بشكل جماعى أمام الجنيه المصرى
 
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ينشر "اليوم السابع" أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، وذلك حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار العملات أمام العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها بشكل يومى.
 
 
 

سعر الدولار اليوم فى مصر

 
 
سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم، استقر على سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الخميس ختام التعاملات الاسبوعية، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.8243 جنيه للشراء، 17.92 جنيها للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 
17.82 جنيه للشراء
17.92 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 

17.79 جنيه للشراء
17.89 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك مصر 

17.79  جنيه للشراء
17.89  جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة 

17.79 جنيه للشراء
7.89 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 

17.79 جنيه للشراء
17.89 جنيه للبيع
 
 
 
 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، على سعر ختام تعاملات الأمس الخميس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ سعر اليورو 20.9 جنيه للشراء، 21.18 جنيه للبيع. 
 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 
استقرسعر الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، على سعر ختام تعاملات الأسبوعية الأمس الخميس، مسجلا -وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى مساء أمس- 23.79 جنيه للشراء، و 24.09 جنيه للبيع. 
 

سعر الريال السعودى اليوم

 
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى،  على سعر ختام تعاملات الأسبوعية الأمس الخميس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع. 
 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم،  على سعر ختام تعاملات الأسبوعية الأمس الخميس، وطبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، استقر سعر الدينار الكويتى على 58.86 جنيه للشراء، 59.2 جنيه للبيع.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الخميس 7-6-2018 وثبات الدولار

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى




لا تفوتك
25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة

أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة

مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة

قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة