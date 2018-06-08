أسعار العملات اليوم الجمعة 8-6-2018 واستقرار سعر الدولار

كتبت هبة حسام

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة الموافق 8-6-2018، أول أيام العطلة الأسبوعية على سعر ختام التعاملات أمس الخميس ختام تعاملات الأسبوع، حيث استقرت أسعار العملات بشكل جماعى أمام الجنيه المصرى

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ينشر "اليوم السابع" أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، وذلك حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار العملات أمام العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها بشكل يومى.

سعر الدولار اليوم فى مصر

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم، استقر على سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الخميس ختام التعاملات الاسبوعية، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.8243 جنيه للشراء، 17.92 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.79 جنيه للشراء

7.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، على سعر ختام تعاملات الأمس الخميس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ سعر اليورو 20.9 جنيه للشراء، 21.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقرسعر الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، على سعر ختام تعاملات الأسبوعية الأمس الخميس، مسجلا -وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى مساء أمس- 23.79 جنيه للشراء، و 24.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، على سعر ختام تعاملات الأسبوعية الأمس الخميس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، على سعر ختام تعاملات الأسبوعية الأمس الخميس، وطبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، استقر سعر الدينار الكويتى على 58.86 جنيه للشراء، 59.2 جنيه للبيع.