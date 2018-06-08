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"آبى" يعلن استعداد اليابان للتحدث لكوريا الشمالية وتطبيع العلاقات

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:10 ص
"آبى" يعلن استعداد اليابان للتحدث لكوريا الشمالية وتطبيع العلاقات رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
(أ ف ب)
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قال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى إنه مستعد للدخول فى محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية فى محاولة لحل قضية اختطاف المواطنين اليابانيين وتعزيز العلاقات مع بيونغ يانج.

وأضاف فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس دونالد ترامب: "أرغب فى مواجهة كوريا الشمالية مباشرة والتحدث معهم حتى يمكن حل مشكلة الخطف بسرعة"، ووعد ترامب بإثارة قضية اليابانيين المختطفين إبان السبعينيات والثمانينيات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى قمة سنغافورة.

وتابع آبى أن سياسة اليابان فى السعى وراء "سلام حقيقى فى شمال شرق آسيا" ام تتغير وإذا كانت كوريا الشمالية "مستعدة لاتخاذ خطوات" فى الاتجاه الصحيح، فسيكون لديها "مستقبل مشرق".

 

       

 


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