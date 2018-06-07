6 دول مطلة على المحيط الهادئ تجرى تدريبات لخفر السواحل فى كوريا الجنوبية

سول (أ ش أ)

أجرى أفراد حرس السواحل من 6 دول مطلة على شمال المحيط الهادئ تدريبات مشتركة اليوم الخميس، قبالة مدينة بوسان الساحلية فى كوريا الجنوبية كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز سبل التعاون الدولى لمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن البحرى.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن التدريبات التى نظمها منتدى خفر السواحل فى شمال المحيط الهادئ والتى تضم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان والصين وروسيا وكندا كانت مبنية على تصور بأن هناك مجموعة من الإرهابيين يستحوذون على عبارة دولية تسمى "شبه جزيرة كوريا " وتحمل 100 راكب فى المياه قبالة خليج سويونج الذى يقع فى مدينة بوسان.

وتمت الاستعانة بتسع سفن فى التدريبات إلى جانب 11 زورقًا عالى السرعة وخمس طائرات و21 فريقًا من خفر السواحل من 3 دول.

ولم ترسل الولايات المتحدة وكندا سفنًا وطائرات غير أنهما اشتركا فى التدريبات كمراقبين.

وبدأ منتدى خفر السواحل فى شمال المحيط الهادئ فى عام 2000 كأداة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال تبادل المعلومات فى شؤون تتعلق بالعمليات المشتركة وتبادل المعلومات والإتجار غير المشروع بالمخدرات والأمن البحرى والإنفاذ فيما يتعلق بمصائد الأسماك والهجرة غير الشرعية.