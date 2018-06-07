15 قتيلا فى هجمات لرعاة من البدو على مزارعين فى وسط نيجيريا

ماكوردى (أ ف ب)

قُتل 15 شخصا على الاقل فى هجمات منفصلة شنّها رعاة مواش من البدو الرحّل على مزارعين من الحضر فى عدد من قرى ولاية بينو فى وسط نيجيريا، فى حلقة جديدة من مسلسل نزاع دموى متواصل بسبب خلافات بين الطرفين على المراعى والاراضى الزراعية، كما اعلن مسؤولون الاربعاء.

واوضح المسؤولون ان رعاة من البدو هاجموا فى غضون 48 ساعة عددا من قرى الولاية الواقعة فى وسط البلاد مما اسفر عن مقتل 15 شخصا واصابة عديدين آخرين بجروح.

وقال وزير الاعلام فى حكومة الولاية لورانس اونوجا للصحافيين إن "ميليشيا مؤلفة من رعاة مواش من البدو الرحّل هاجمت قرابة الساعة الثالثة من فجر الاربعاء قرية تسى ايشاف فى منطقة غوما مخلفة وراءها ثمانى جثث والعديد من المفقودين والكثير من الجرحى".

واضاف ان المسلحين انفسهم قتلوا يوم الاثنين قرب منطقة ييلواتا المجاورة شخصين آخرين مما يرفع حصيلة القتلى الى عشرة على الاقل.

واكد هذه الحصيلة لوكالة فرانس برس رئيس الحكومة المحلية فى غوما انطونى شاوون الذى اوضح ان المهاجمين "احرقوا فى طريقهم منازل ومزارع".

وبحسب وزير الاعلام فإن الميليشيا نفسها شنت على الاثر هجمات مماثلة فى مقاطعة لوغو المجاورة حيث "قتل خمسة أشخاص (...) واصيب كثيرون بجروح".

واكد ريتشارد نياجو رئيس الحكومة المحلية فى لوغو حصيلة القتلى الخمسة، مشيرا الى ان المهاجمين "أزالوا عن الخارطة" قريتى تسى نغوجوف وتسى نيامكيوما.