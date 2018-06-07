13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

بعد مرور 29 شهرا على نظر قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، والتى تنظرها الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وصلت القضية إلى محطتها قبل الأخيرة بعد حجزها لجلسة 30 يونيو 2018 للنطق بالحكم، ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة منها

المحطة الأولى .. تحديد أولى الجلسات

مع نهاية عام 2015 أنتهت النيابة العامة من التحقيق فى القضية، وعقب ذلك حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 ديسمبر لنظر أولى جلسات القضية، أمام الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

المحطة الثانية .. إنكار التهم

مع انعقاد الجلسة الأولى تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، والتهم التى ارتكبوها، وعقب ذلك انكر المتهمين التهم الموجهة غليهم بعد سؤال المحكمة عليها، وضم أمر الإحالة 739 متهما وفى مقدمتهم محمد بديع مرشد الإخوان.

المحطة الثالثة .. فض الأحراز

فى 10 مايو 2016 بدأت المحكمة فى فض أحراز القضية وتنوعت الاحراز ما بين مضبوطات عثر عليها بحوزة المتهمين ومضبوطات عثر عليها فى مديدان رابعة العدوية، وأسطوانات عليها فيديوهات لعملية فض الاعتصام.

المحطة الرابعة .. سماع الشهود

قدمت النيابة العامة 241 شاهد إثبات بقائمة ادلة الثبوت، ومن أبرز الشهود اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، واللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، ومأمور مدينة نصر أبان الأحداث، ومجرى التحريات والذى يعمل ضابط برتبة مقدم بالأمن الوطنى.

المحطة الخامسة .. نجل مرسى

ـ فى جلسة العاشر من ديسمبر 2016 كان الظهور الأول لأسامة نجل المعزول عقب القبض عليه بعد تقديمه كمتهم هارب.

المحطة السادسة .. العريان يستقوى بالخاريج

فى جلسة 2 ديسمبر 2017 طالب المتهم عصام العريان بشهود دوليين من الخارج من امريكا وبعض الدول العربية.

المحطة السابعة .. تغريم الشهود

فى خطوة لمنع تعطيل الجلسات قررت المحكمة تغريم 8 من شهود الإثبات 1000 جنيه لكل منهم لعدم حضورهم لمقر المحكمة للإدلاء بأقوالهم فى الدعوى.

المحطة الثامنة .. جلسات سرية

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 فبراير 2017 قررت المحكمة سماع أقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق فى جلسة سرية، وكما استمعت المحكمة لأقوال اللواء أسامة الصغير فى جلسة 20 فبراير فى جلسة سرية.

المحطة التاسعة .. إخلاء سبيل 3 متهمين

فى الجلسة المنعقدة فى 8 أكتوبر قررت المحكمة إخلاء سبيل متهم لسوء حالته الصحية وكما قررت المحكمة بعد ذلك إخلاء سبيل متهمين آخرين بسبب سوء حالتهم الصحية.

المحطة العاشرة .. مرافعة النيابة

فى 3 مارس الماضى استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وطلب ممثل النيابة بتوقع أقصى عقوبة على المتهمين.

المحطة الحادية عشر .. مرافعة الدفاع

فى 17 مارس 2018 استمعت المحكمة لأولى جلسات مرافعة دفاع المتهمين وخلال ثانى الجلسات استمعت المحكمة لمرافعة دفاع محمد بديع.

المحطة الثانية عشر .. حبس البلتاجى

فى جلسة 17 أبريل الماضى قررت المحكمة حبس محمد البلتاجى سنة بتهمة إهانة المحكمة.

المحطة الثالثة عشر .. حجز القضية

فى جلسة 29 مايو قررت المحكمة حجز القضية لجلسة 30 يونيو للنطق بالحكم، بعد نظر أكثر من 65 جلسة فى الدعوى.