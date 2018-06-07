100 ألف جنيه سعر عمرة "ختمة القرآن" بمكة.. و70 ألفا بالمدينة المنورة

كتبت ميرفت رشاد

قالت إيمان سامى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة سابقا، أن أسعار برامج عمرة رمضان الفاخرة "ختمة القرآن" فى مكة المكرمة بلغت 100 ألف جنيه للفرد فى الغرفة المزدوجة بفندق على الحرم مباشرة، فيما بلغ سعر برنامج عمرة "ختمة القرآن" بالمدينة المنورة 70 ألف جنيه.

وأضافت " سامى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اليوم الخميس، أن أسعار برامج العمرة الفاخرة تختلف من شركة إلى خرى وفقا لمتطلبات العميل، لافتة إلى أن بعض البرامج فى السوق بلغت نحو 170 ألف جنيه للفرد على متن طائرات خاصة، مشيرة إلى أن هناك شريحة محددة فى المجتمع تفضل الذهاب للسعودية يوم "ختمة القرآن" لأداء المناسك والعودة فى اليوم التالى.

وأشارت إيمان سامى، إلى أن سعر تذكرة الطيران عودة يوم 29 رمضان بلغ 18 ألف جنيه فقط، مما ساهم فى رفع أسعار برامج العشر الأواخر، مشيرة إلى أن فنادق السعودية بدأت تقدم تسهيلات فى بيع الغرف خلال تلك الفترة ولم يعد ألزام على الشركات حجز الموسم 10 ليال، بل أصبح فى إمكانية الحجز بالليلة وفقا لطلب العميل وبالتالى أسعار البرامج اختلفت تمام عن العام الماضى.

كانت وزارة السياحة قد كشفت عن قيام عدد من الشركات المنفذة لبرامج العمرة لموسم 1439 هجريا بمخالفة البرنامج المتفق عليه مع المعتمرين، وكذلك قيام الشركات بتعديل سكن المعتمرين وتسكينهم بفنادق غير مفعلة بالسعودية، وخارج نطاق المسافة المصرح بها للتسكين.

وشددت الوزارة على الشركات المنظمة لرحلات العمرة، بضرورة تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع المعتمر دون تغيير، والتقييد التام بكل الضوابط المنظمة لموسم العمرة هذا العام، وذلك حتى لا تقع الشركة تحت المساءلة القانونية، ما سيعرضها للجزاءات.