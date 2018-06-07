كتب لؤى على

تابع الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، "لجنتي الغردقة بنين وبنات"، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية.

وخلال الجولة وجه وكيل الأزهر بالاستماع للطلاب والطالبات، بتوفير كافة المقومات التى تساعدهم على أداء الامتحان في هدوء ، مشيدا بدور الملاحظين الذين استوعبوا الجهود التي يقوم بها الأزهر لضبط عملية الامتحانات ومواجهة الغش ، مؤكدا على اختيار افضل العناصر من المراقبين ليكونوا رؤساء لجان في المستقبل



وكيل الأزهر يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية من معاهد الغردقة (1)



وكيل الأزهر يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية من معاهد الغردقة (2)



وكيل الأزهر يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية من معاهد الغردقة (3)



وكيل الأزهر يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية من معاهد الغردقة (4)



وكيل الأزهر يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية من معاهد الغردقة (5)



وكيل الأزهر يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية من معاهد الغردقة (6)



وكيل الأزهر يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية من معاهد الغردقة (7)



وكيل الأزهر يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية من معاهد الغردقة (8)



وكيل الأزهر يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية من معاهد الغردقة (9)



وكيل الأزهر يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية من معاهد الغردقة (10)



وكيل الأزهر يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية من معاهد الغردقة (11)