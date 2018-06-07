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الخميس، 07 يونيو 2018 08:39 م
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وفد أمريكى يزور منبج السورية ومسئول يؤكد عدم نشر قوات تركية داخل المدينة

الخميس، 07 يونيو 2018 08:06 م
وفد أمريكى يزور منبج السورية ومسئول يؤكد عدم نشر قوات تركية داخل المدينة قوات التحالف الدولي- أرشيفية
(أ ش أ)
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أكد رئيس مجلس منبج العسكرى محمد أبو عادل أنه لن يجرى نشر جنود أتراك أو قوات سورية متحالفة مع أنقرة داخل المدينة ، وذلك بعد الاتفاق الذى تم التوصل إليه مؤخرا بين الولايات المتحدة وتركيا.

وأضاف أبو عادل - بعد لقائه وفدا أمريكيا يزور المدينة ، وفقا لقناة (الحرة ) الأمريكية - أن دوريات مشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا سوف تنشر على طول الخطوط الأمامية المحددة بالفعل بين المدينة الاستراتيجية والمناطق الأخرى الخاضعة للسيطرة التركية إلى الغرب ، وذلك بحسب المناقشات مع الوفد الأمريكي.

وأشار رئيس المجلس إلى أن المجلس لا يعارض هذه الدوريات طالما تواجدت فى الخطوط الأمامية فقط.

وقالت المسؤولة الكردية إلهام أحمد إن الوفد الأمريكى أعطى ضمانات بأن الأتراك والمتحالفين معهم لن يدخلوا منبج.

يذكر أن وحدات حماية الشعب الكردية سحبت مستشاريها العسكريين من منبج بعد يوم من إعلان واشنطن وأنقرة التوصل لخارطة طريق بشأن المدينة.

 


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