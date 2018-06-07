وفاة راكب إريترى بمطار القاهرة إثر إصابته بوعكة صحية

كتبت رحاب نبيل

لفظ راكب اريتيرى مرحل من أمريكا، أنفاسه الأخيرة داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، نتيحة وعكة صحية، وتم نقله الجثمان إلى المستشفى لإعداده للدفن، وترحيله إلى العاصمة إريتريا أسمرة.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أن المطار استقبل راكب من إريتريا يدعى "زيرسناى ايرمياس 34 سنة" مرحلا من الولايات المتحدة الأمريكية على متن طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك، وتم حجزه لحين موعد إقلاع الطائرة الأخرى المتجهة إلى بلاده، وتسليمه للسلطات هناك.

وأضافت المصادر أن الراكب تعرض لحالة صحية مفاجئة، وعلى الفور تم إخطار إدارة الحجر الصحى بالمطار، ونقله إلى مستشفي هليوبوليس يرافقه أحد أطباء الحجر الصحي بالمطار، وتبين فور وصوله للمستشفى انه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إعداد الجثمان للدفن، وإنهاء إجراءات سفره إلى الطائرة المتجهة إلى أسمرة.