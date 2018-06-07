وزير لبنانى: أعمال تهريب البنزين من سوريا انحسرت وأصبحت تحت السيطرة

بيروت (أ ش أ)

قال وزير الدولة اللبنانى لشئون مكافحة الفساد نقولا توينى، أن أعمال تهريب البنزين من سوريا إلى لبنان، أصبحت تحت السيطرة وفى انحسار كبير بعد تدخل الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

وكان "تويني" قد أعلن قبل أيام عن وجود عمليات تهريب لكميات كبيرة من البنزين من سوريا إلى داخل الأراضى اللبنانية تبلغ نحو مليون لتر يوميا، وهو ما يكبد الخزانة العامة اللبنانية 500 مليون ليرة يوميا (الدولار يساوى نحو 1500 ليرة) تصب فى جيوب المهربين.

وأشار الوزير إلى أن الجيش وقوى الأمن تمكنت من ضبط مهربين كثر من القائمين على عملية توريد البنزين من خلال المعابر الحدودية غير الشرعية.موضحا أن أعمال تهريب البنزين كانت تتم من خلال وسائل نقل عدة، من بينها صهاريج المياه، قبل أن تتدخل الدولة وتسيطر على الأوضاع.

ودعا إلى إيجاد حل أمنى دائم لهذه الإشكالية التى تضر بالاقتصاد اللبنانى، خاصة وأن لدى الجيش وأجهزة الأمن من الإمكانيات التى تستطيع معها المراقبة والسيطرة على المعابر الحدودية.