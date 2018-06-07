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وزير النقل يشارك إفطار العاملين بالسكة الحديد اليوم.. واتجاه للإبقاء عليه

الخميس، 07 يونيو 2018 03:51 م
وزير النقل يشارك إفطار العاملين بالسكة الحديد اليوم.. واتجاه للإبقاء عليه الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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يشارك الدكتور هشام عرفات وزير النقل إفطار العاملين بالسكة الحديد اليوم الخميس، فى نادى السكة الحديد مع قيادات الوزارة، ومن المقرر أن يلقى كلمة خلال حفل الإفطار عن مجهودات العاملين بالسكة الحديد ودور فى الحفاظ على المرفق واستمرار تشغيل القطارات رغم الصعوبات التى تواجههم.

ويتواجد وزير النقل فى مكتبه اليوم بمدنية نصر يمارس مهام عمله الطبيعى فى متابعة مرافق الوزارة من سكة حديد ومترو أنفاق وموانئ بحرية، حيث لم يطرأ أى تعديلات على جدول أعمال الوزير المحدد لليوم الخميس.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن هناك اتجاها للإبقاء على الدكتور هشام عرفات وزيرا للنقل فى تشكيل الحكومة الجديدة المكلف بتشكيلها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الجديد.

 


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