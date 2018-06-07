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وزير القوى العاملة يباشر عمله بمكتبه ويتابع ترتيبات انتخابات النقابات العامة

الخميس، 07 يونيو 2018 05:34 م
وزير القوى العاملة يباشر عمله بمكتبه ويتابع ترتيبات انتخابات النقابات العامة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يباشر محمد سعفان وزير القوى العاملة بحكومة تسيير الأعمال، عمله بالوزارة، حيث بحث وتابع عددًا من الملفات من أهمها انتخابات النقابات العامة المرتقبة بعد العيد، فضلاً عن التدخل لحل مشاكل العمالة المصرية فى الخارج .

 

ويسيطر على الوزارة حالة من الترقب فى ظل التغيير الوزارى المرتقب، بعد أن كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل الحكومة الجديدة، كأبرز الملفات على مائدة رئيس الوزراء الجديد.

 

وجاء من بين الملفات التى تابعها  وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم، تكليف مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، وإنهاء مشكلة 7 صيادين مصريين، من خلال التسوية الودية مع الكفيل، فضلاً عن إنهاء إجراءات عودتهم لأرض الوطن، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولاً بأول.

 

وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرًا عاجلاً من مكتب التمثيل العمالى، أشار فيه إلى أن المكتب بجدة استطاع إنهاء إجراءات عودة 7 صيادين من محافظة الدقهلية بعد جلسة ودية مع الكفيل بالهيئة العمالية السعودية، وذلك بحضور الملحق العمالى ياسر غازى، وذلك بعد عدة جلسات تم خلالها تقريب وجهات الخلاف بين الصيادين والكفيل، حيث تم إنهاء إجراءات مغادرتهم وتوجهوا للقاهرة.

 


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