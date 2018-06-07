وزير الصحة يعلن إجراء قرعة حج البعثة الطبية ويؤكد: إنشاء ملف طبى لـ 32 ألف حاج

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة بدء إجراء القرعة العلنية للبعثة الطبية للحج لعام 2018 على أن يتم اختيار أعضاء البعثة لتقديم الخدمة الطبية للحجاج.

وقال وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بالمركز القومى للتدريب أن الحجاج سيحصلون على إسورة منيكنة تحتور على بياناتة الصحية والشخصية كالاسم والعنوان والرقم القومى والتاريخ المرضى للحجاج حتى يسهل التعامل معهم بشكل سريع أثناء أداء موسم الحج إذا تعرض لمشاكل صحية.

وأضاف وزير الصحة أن منظومة الصحة محكمة وتقدم خدمة حقيقية لافتا إلى أن الوزارة تولت عمل ملفات طبية لـ 32 ألف حاج و البعثة ستكون مهمتها تأمين 62 ألف حاج هذا العام.