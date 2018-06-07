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وزير الصحة: أسورة مميكنة بها ملف طبى لكل حاج وموقع إلكترونى لتقديم الإرشادات

الخميس، 07 يونيو 2018 12:54 م
وزير الصحة: أسورة مميكنة بها ملف طبى لكل حاج وموقع إلكترونى لتقديم الإرشادات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أجرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية للحج لهذا العام 1439ه -2018 م، بالمعهد القومى للتدريب بالعباسية.

وأوضح الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن البعثة تتكون من 360 فرداً من مختلف التخصصات الطبية والفريق المعاون من إداريين وعمال، موضحاً أن من سيتم اختياره فى القرعة هذا العام سيكون الهدف الأساسى له هو خدمة حجاج بيت الله الحرام والذين بلغوا هذا العام 62 ألف حاج مصرى وهو العدد الأكبر على مدار السنوات السابقة مما يتطلب من أعضاء البعثة بذل المزيد من العمل الدؤوب.

وكشف وزير الصحة والسكان أنه لأول مره هذا العام ستكون البعثة مميكنة بالكامل، حيث سيتم توزيع " أسورة مميكنة" على كل حاج بها كافة بياناته الشخصية فضلاً عن ملفه الطبى مما يساعد على معرفة تاريخه الصحى والأمراض التى يعانى منها والأدوية التى يتعاطاها.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن كافة الحجاج سيذهبون إلى عدد من المستشفيات تم اختيارهم بجميع محافظات الجمهورية لعمل ملف طبى لهم ليتم وضعه على " الأسورة المميكنة" والتى سيرتديها الحاج بمعصم يده، لافتاً إلى الانتهاء من عمل 32 ألف ملف طبى حتى الآن ، وجار الانتهاء من باقى الملفات، مضيفاً أنه لن يغادر أى حاج إلى الأراضى السعودية إلا بعد عمل ملف طبى له.

وقال وزير الصحة والسكان إن النظام المميكن الجديد سيوفر معلومات وبيانات خاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بجميع عيادات البعثة سواء بمكة أو المدينة المنورة، مما سيساهم فى سد العجز من أى نقص قد يحدث على الفور فى أى صنف دوائى.

وأكد وزير الصحة والسكان أنه لأول مرة تم إنشاء موقع الكترونى (www.haj.ccs.gov.eg) يقدم الخدمات للحجاج بدءا من التقدم للحج مروراً بفترة أداء المناسك ونهاية بالعودة إلى الوطن، فضلاً عن نشر التوعية والنصائح والأخبار بشكل دورى، بالإضافة إلى خريطة تم وضعها لنقاط الخدمات وأماكن العيادات بالمملكة وخدمة تحديد طرق الوصول إليها تسهيلاً على الحجاج.


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